07 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Falcao için geliyor!

Falcao için geliyor!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020

Quieroz, F.Bahçe derbisinde yıldız oyuncuyu izleyecek.

Bir süredir milli formadan ayrı kalan 'ya güzel haber... Yıldız futbolcuyu, teknik direktör Quieroz'un yardımcısı Oceano Cruz, İstanbul'da ziyaret etti. El Espectador gazetesinde yer alan habere göre Oceano, Queiroz'un kendisinden vazgeçmediğini milli takım için hala düşündüğünü anlattı. Sakatlığı hakkında bilgi aldı. Milli hocanın, Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi izlemek için İstanbul'a gelmeyi düşündüğünü de söyledi.

Galatasaray'da Diagne krizi! FIFA... haberin devamı

OYNAMA İHTİMALİ VAR

Radamel Falcao dün tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. Kolombiyalı yıldız, Saracchi gibi düz koşu yapmakla yetinirken Pazar akşamı oynanacak olan Kasımpaşa maçında oynama ihtimali doğdu. Bu durum teknik heyeti oldukça memnun etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da Diagne krizi! FIFA... Galatasaray'da Diagne krizi! FIFA...
Club Brugge'den Galatasaray'a Mbaye Diagne cevabı Club Brugge'den Galatasaray'a Mbaye Diagne cevabı
Nihat Özdemir'den F.Bahçe ve G.Saray'a flaş yanıt! Nihat Özdemir'den F.Bahçe ve G.Saray'a flaş yanıt!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör