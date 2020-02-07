Falcao için geliyor!
Quieroz, F.Bahçe derbisinde yıldız oyuncuyu izleyecek.
Bir süredir milli formadan ayrı kalan Radamel Falcao'ya güzel haber... Yıldız futbolcuyu, teknik direktör Quieroz'un yardımcısı Oceano Cruz, İstanbul'da ziyaret etti. El Espectador gazetesinde yer alan habere göre Oceano, Queiroz'un kendisinden vazgeçmediğini milli takım için hala düşündüğünü anlattı. Sakatlığı hakkında bilgi aldı. Milli hocanın, Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi izlemek için İstanbul'a gelmeyi düşündüğünü de söyledi.
OYNAMA İHTİMALİ VAR
Radamel Falcao dün tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. Kolombiyalı yıldız, Saracchi gibi düz koşu yapmakla yetinirken Pazar akşamı oynanacak olan Kasımpaşa maçında oynama ihtimali doğdu. Bu durum teknik heyeti oldukça memnun etti.
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