Saracchi’nin yeri dolmadı

Saracchı'nin sakatlığında sol bekte değişmeli görev yapan Linnes-Şener ikilisi hayal kırıklığı yarattı.

Saracchı'nin sakatlığında sol bekte değişmeli görev yapan Linnes-Şener ikilisi hayal kırıklığı yarattı. Fatih Terim, genç futbolcunun, Kasımpaşa deplasmanına yetiştirilmesi için sağlık heyetine talimat verdi. Düz koşulara başlayan Saracchi, Cuma günkü idmanda kendisini deneyecek ve büyük olasılıkla Kasımpaşa maçında sahada olacak.