07 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Saracchi’nin yeri dolmadı

Saracchi’nin yeri dolmadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.02.2020

Saracchı'nin sakatlığında sol bekte değişmeli görev yapan Linnes-Şener ikilisi hayal kırıklığı yarattı.

Saracchı'nin sakatlığında sol bekte değişmeli görev yapan Linnes-Şener ikilisi hayal kırıklığı yarattı. , genç futbolcunun, Kasımpaşa deplasmanına yetiştirilmesi için sağlık heyetine talimat verdi. Düz koşulara başlayan Saracchi, Cuma günkü idmanda kendisini deneyecek ve büyük olasılıkla Kasımpaşa maçında sahada olacak.

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