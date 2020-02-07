07 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

"Hagi ‘iş ciddi’ deyince geldim"

Hagi ‘iş ciddi’ deyince geldim
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.02.2020

, Galatasaray'a geliş günlerini anlattı.

, Galatasaray'a geliş günlerini anlattı. Sarı-kırmızılı takımdan kendisine teklif geldiğinde mutlu olduğunu belirten efsanevi oyuncu, "Teklifi kabul etmeden önce Hagi'yi arayarak sordum. Hagi, 'Gel iş ciddi ve uzun vadeli. Avrupa kupalarını hedefliyorlar' dedi. Ben de bunun üzerine İstanbul'un yolunu tuttum. Bu kararımdan da memnunum. Galatasaray'da güzel günler geçirdim" diye konuştu.

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