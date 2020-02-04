Mbaye Diagne Florya'ya geldi!
Galatasaray'ın Belçika temsilcisi Club Brugge'ye kiraladığı fakat Belçika ekibinde kadro dışı kalan Mbaye Diagne, Florya'ya geldi ve Galatasaray'ı ziyaret etti.
Galatasaray'ın maaşını ödediği fakat Club Brugge'den 2 milyon Euro kiralama ücretini almak için uğraştığı Mbaye Diagne, Florya'ya geldi ve eski takım arkadaşlarını ziyaret etti. Instagram hikayesinden fotoğraf paylaşan Diagne, Florya'da olduğunu da belirtti.
Mbaye Diagne, Florya'da Galatasaray antrenmanını ziyaret etti ve İnstagram hesabından bu videoyu paylaştı pic.twitter.com/RmRontQ82s— A Spor (@asporcomtr) February 4, 2020
MUSTAFA CENGİZ: FIFA'YA TAŞIYACAĞIZ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Diagne için yaptığı açıklamada, "Brugge, bizim en değerli yatırımımız olan Diagne'yi ölüme terk etti. Diagne'nin maaşını biz veriyoruz ancak Brugge'ün bize ödemesi gereken 2 milyon euro var, şu ana kadar sadece 1 milyon euro ödediler ve konuyu FIFA'ya taşıyacağız. Brugge, Diagne için şartlara uymazsa bize 15 milyon euro ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
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