04 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Mbaye Diagne Florya'ya geldi!

Mbaye Diagne Florya'ya geldi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 Giriş Tarihi: 04.02.2020

'ın temsilcisi 'ye kiraladığı fakat Belçika ekibinde kadro dışı kalan , Florya'ya geldi ve Galatasaray'ı ziyaret etti.

'ın maaşını ödediği fakat 'den 2 milyon Euro kiralama ücretini almak için uğraştığı , Florya'ya geldi ve eski takım arkadaşlarını ziyaret etti. Instagram hikayesinden fotoğraf paylaşan Diagne, Florya'da olduğunu da belirtti.


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Galatasaray Başkanı , Diagne için yaptığı açıklamada, "Brugge, bizim en değerli yatırımımız olan Diagne'yi ölüme terk etti. Diagne'nin maaşını biz veriyoruz ancak Brugge'ün bize ödemesi gereken 2 milyon euro var, şu ana kadar sadece 1 milyon euro ödediler ve konuyu 'ya taşıyacağız. Brugge, Diagne için şartlara uymazsa bize 15 milyon euro ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

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