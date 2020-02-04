04 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaraylı Ömer Bayram'ın acı günü

Ömer Bayram'ın acı günü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.02.2020

'ın başarılı futbolcusu , 2 Şubat 2020 Pazar günü hayata gözlerini yuman dedesi Ömer Sarı'yı toprağa verdi.

Kayserili olan , hafta sonu oynadıkları Kayserispor maçı sonrasında Kayseri'ye geldi. Alzheimer hastası olan dedesi Ömer Sarı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ömer Bayram, bugün de dedesine karşı son görevini yerine getirdi.

1938 doğumlu olan Ömer Bayram'ın dedesi Ömer Sarı, Kayseri'nin Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Gesi İldem mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Ömer Bayram, ailesi ve yakınları katıldı. Teknik Direktörü Fatih Terim ve Kayserispor Kulübü, cenazeye çelenk gönderirken Galatasaray ve Kayserispor'un eski futbolcusu Umut Bulut, cami avlusunda Ömer Bayram'a başsağlığı diledi.

Galatasaray'ın Robin Hood'u: Ömer Bayram

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