04 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan depremzedelere yardım

Galatasaray'dan depremzedelere yardım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.02.2020

Kulübünün topladığı yardım malzemeleri, Elazığ ve 'daki depremzedelere gönderildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen depremden etkilenenler için başlatılan ve başkan ile yönetim kurulu üyelerinin de Aslantepe mağazasına giderek destek verdiği kampanya, futbol takımının 'de oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçının bitimine kadar devam etti.

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Kampanya kapsamında, genelindeki tüm GS Store mağazalarından satın alınan ürünler dışında, getirilen diğer yardım malzemeleri de kabul edildi. Bir hafta süresince toplanan yardım malzemeleri, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Dilek Kutlu'nun da katılımıyla Elazığ ile 'ya gönderilmek üzere Aslantepe GS Store mağazası önünde kamyona yüklendi.

İçinde temel gıda maddeleri, ısıtıcılar, çocuk bezleri, temizlik malzemeleri, battaniye, atkı, bere, mont ve eldivenlerin bulunduğu yüzlerce koli, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılacak.

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