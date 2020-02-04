04 Şubat 2020, Salı

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Galatasaray'a Florin Andone müjdesi!

G.Saray'a müjde! Yıldız oyuncu geri döndü...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 Giriş Tarihi: 04.02.2020

Çeyrek Final ilk maçında , bir başka ekibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda maç kafilesi açıklanırken uzun süren sakatlığını atlatan Rumen futbolcu de kadroya dahil edildi.

'ın Çeyrek Final ilk maçında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan de sarı kırmızılı kulübün maç kafilesinde yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesi:

Muslera, Şener, Ahmet, Seri, Adem Büyük, Selçuk, Belhanda, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy, Mariano, Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Taylan Antalyalı, Berk, Onyekuru, Feghouli, Lemina.

3 AYDIR SAKATTI...

'in 11. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında (9 Ekim 2019 yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre görev yapamamıştı. Yaklaşık olarak 3 aydır forma giyemeyen Andone, ocak ayında yaptığı bir açıklamada 1 ay sonra sahalarda olacağını söylemişti.

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