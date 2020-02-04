Galatasaray'a Florin Andone müjdesi!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, bir başka Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda maç kafilesi açıklanırken uzun süren sakatlığını atlatan Rumen futbolcu Florin Andone de kadroya dahil edildi.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Florin Andone de sarı kırmızılı kulübün maç kafilesinde yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesi:

Muslera, Şener, Ahmet, Seri, Adem Büyük, Selçuk, Belhanda, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy, Mariano, Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Taylan Antalyalı, Berk, Onyekuru, Feghouli, Lemina.

3 AYDIR SAKATTI...

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında (9 Ekim 2019 yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre görev yapamamıştı. Yaklaşık olarak 3 aydır forma giyemeyen Andone, ocak ayında yaptığı bir açıklamada 1 ay sonra sahalarda olacağını söylemişti.