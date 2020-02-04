04 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın Robin Hood'u: Ömer Bayram

Duyunca çok şaşıracaksınız! Ömer Bayram...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 Giriş Tarihi: 04.02.2020

'de son 4 maçını kazanarak bir seri oluşturan ve zirveyle arasındaki puan farkını 5'e indiren 'da durdurulamıyor! Ligde yaptığı 8 asistle takımın asist yıldızı olan Bayram, sarı-kırmızılı takımda yıllık 400 bin Euro (yaklaşık 2.6 milyon TL) kazanıyor.

Yeni mevkisinde adeta Cimbom'un en hırslı oyuncusu olan , uygun maliyetiyle de göze çarpıyor. 'dan yıllık 400 bin Euro kazanan milli futbolcu, takımın en az kazanan isimleri arasında...

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanırken, Seri 2.8 milyon Euro kazanıyor. İkilinin toplam yaptığı asist sayısı Ömer Bayram'ın yanına bile yaklaşamıyor.

Galatasaray'da Ömer 'Bayram'ı haberin devamı

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