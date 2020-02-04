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Galatasaray'ın Robin Hood'u: Ömer Bayram
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 Giriş Tarihi: 04.02.2020
Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak bir seri oluşturan ve zirveyle arasındaki puan farkını 5'e indiren Galatasaray'da Ömer Bayram durdurulamıyor! Ligde yaptığı 8 asistle takımın asist yıldızı olan Bayram, sarı-kırmızılı takımda yıllık 400 bin Euro (yaklaşık 2.6 milyon TL) kazanıyor.
Yeni mevkisinde adeta Cimbom'un en hırslı oyuncusu olan Ömer Bayram, uygun maliyetiyle de göze çarpıyor. Galatasaray'dan yıllık 400 bin Euro kazanan milli futbolcu, takımın en az kazanan isimleri arasında...
Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda Belhanda yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanırken, Seri 2.8 milyon Euro kazanıyor. İkilinin toplam yaptığı asist sayısı Ömer Bayram'ın yanına bile yaklaşamıyor.
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