Galatasaray'a Saracchi müjdesi

Galatasaray'da sakatlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından sahada koşulara başladı.

Florin Andone dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Daha sonra da kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından sahada koşulara başladı. Radamel Falcao ise tedaviden sonra salon çalışmalarını sürdürdü. İki futbolcunun, Kasımpaşa maçına yetişmesi planlanıyor.

ASİSTLE BAŞLADI

Sıtma rahatsızlığını atlatan Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla formasına kavuştu. Oyuna sonradan giren genç yıldız, Feghouli'nin attığı 4. golün asistini yaptı ve taraftarları bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

SAMBA RÜZGARI

Gönderilmesi gündeme gelen Mariano süper bir geri dönüşe imza attı. Brezilyalı sağ bek Konya ve Kayseri maçlarında sergilediği oyunla eskiye dönüş sinyalleri verdi. Ayrıca oynadığı son 3 maçta yaptığı 3 asistle yıldızlaştı.