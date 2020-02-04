04 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a Saracchi müjdesi

Galatasaray'a Saracchi müjdesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.02.2020

'da sakatlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni transferi , tedavisinin ardından sahada koşulara başladı.

Florin Andone dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Daha sonra da kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca , tedavisinin ardından sahada koşulara başladı. ise tedaviden sonra salon çalışmalarını sürdürdü. İki futbolcunun, maçına yetişmesi planlanıyor.

ASİSTLE BAŞLADI

Sıtma rahatsızlığını atlatan Henry Onyekuru, maçıyla formasına kavuştu. Oyuna sonradan giren genç yıldız, Feghouli'nin attığı 4. golün asistini yaptı ve taraftarları bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

SAMBA RÜZGARI

Gönderilmesi gündeme gelen Mariano süper bir geri dönüşe imza attı. Brezilyalı sağ bek ve maçlarında sergilediği oyunla eskiye dönüş sinyalleri verdi. Ayrıca oynadığı son 3 maçta yaptığı 3 asistle yıldızlaştı.

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