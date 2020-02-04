Galatasaray'a Saracchi müjdesi
Galatasaray'da sakatlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından sahada koşulara başladı.
Florin Andone dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Daha sonra da kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından sahada koşulara başladı. Radamel Falcao ise tedaviden sonra salon çalışmalarını sürdürdü. İki futbolcunun, Kasımpaşa maçına yetişmesi planlanıyor.
ASİSTLE BAŞLADI
Sıtma rahatsızlığını atlatan Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla formasına kavuştu. Oyuna sonradan giren genç yıldız, Feghouli'nin attığı 4. golün asistini yaptı ve taraftarları bir kez daha kendisine hayran bıraktı.
SAMBA RÜZGARI
Gönderilmesi gündeme gelen Mariano süper bir geri dönüşe imza attı. Brezilyalı sağ bek Konya ve Kayseri maçlarında sergilediği oyunla eskiye dönüş sinyalleri verdi. Ayrıca oynadığı son 3 maçta yaptığı 3 asistle yıldızlaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...