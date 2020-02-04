04 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray kupada Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Galatasaray Alanyaspor'a konuk olacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.02.2020

ekiplerinden , ilk maçında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon , Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen , Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

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