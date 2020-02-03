03 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Ömer 'Bayram'ı

Galatasaray'da Ömer 'Bayram'ı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.02.2020

'da bu sezon orta sahada oynayan ve yeni mevkisinde performansı daha da yükselen , adından söz ettirmeye devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncu yeni mevkisinde resmen krallığa oynuyor...

orta sahanın sol tarafında adeta fırtınalar estiriyor. Son olarak ligde karşısında 2 asist yapan Bayram, bu sezon 'de 8. asistini yaptı.

28 yaşındaki oyuncu ligde bu sezon , , Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında da gol pası vermişti. Ömer Bayram bu istatistiğiyle 2014-2015 sezonunda 8 asistle oynayan ve bir sezonda en çok asist yapan Türk oyuncu konumunda bulunan takım arkadaşı 'ı da yakalamış oldu.

Ömer Bayram asist krallığında 'in Boşnak yıldızı Edin Visca ile yarışıyor. Visca'nın da 8 asisti bulunuyor.

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