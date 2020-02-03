Galatasaray'da Ömer 'Bayram'ı

Galatasaray'da bu sezon orta sahada oynayan ve yeni mevkisinde performansı daha da yükselen Ömer Bayram, adından söz ettirmeye devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncu yeni mevkisinde resmen krallığa oynuyor...

Ömer Bayram orta sahanın sol tarafında adeta fırtınalar estiriyor. Son olarak ligde Hes Kablo Kayserispor karşısında 2 asist yapan Bayram, bu sezon Süper Lig'de 8. asistini yaptı.

28 yaşındaki oyuncu ligde bu sezon Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında da gol pası vermişti. Ömer Bayram bu istatistiğiyle 2014-2015 sezonunda 8 asistle oynayan ve bir sezonda en çok asist yapan Türk oyuncu konumunda bulunan takım arkadaşı Selçuk İnan'ı da yakalamış oldu.

Ömer Bayram asist krallığında Medipol Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca ile yarışıyor. Visca'nın da 8 asisti bulunuyor.