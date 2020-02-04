Galatasaray'dan gol patlaması

Galatasaray, ligin ikinci yarısında gol sayısı bakımından da daha başarılı bir istatistik ortaya koydu. İlk 17 karşılaşmada 23 gol atan sarı-kırmızılılar, ikinci devredeki 3 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırdı.

Sezonun ilk bölümünde maç başına 1,3 gol ortalamasıyla mücadele eden Galatasaray'ın ikinci yarıdaki gol ortalaması 3 oldu. Ayrıca ilk 10 maç sadece 11 gol atan Galatasaray, son 10 maçta 21 gol atarak büyük bir patlamaya imza attı.

LİGDEKİ EN UZUN GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Galatasaray, son iki sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra sırasıyla Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti.