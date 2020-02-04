04 Şubat 2020, Salı
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Galatasaray'dan gol patlaması
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Galatasaray, ligin ikinci yarısında gol sayısı bakımından da daha başarılı bir istatistik ortaya koydu. İlk 17 karşılaşmada 23 gol atan sarı-kırmızılılar, ikinci devredeki 3 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırdı.
Sezonun ilk bölümünde maç başına 1,3 gol ortalamasıyla mücadele eden Galatasaray'ın ikinci yarıdaki gol ortalaması 3 oldu. Ayrıca ilk 10 maç sadece 11 gol atan Galatasaray, son 10 maçta 21 gol atarak büyük bir patlamaya imza attı.
LİGDEKİ EN UZUN GALİBİYET SERİSİ
Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Galatasaray, son iki sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra sırasıyla Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti.
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