04 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan gol patlaması

Galatasaray'dan gol patlaması
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.02.2020

, ligin ikinci yarısında gol sayısı bakımından da daha başarılı bir istatistik ortaya koydu. İlk 17 karşılaşmada 23 gol atan sarı-kırmızılılar, ikinci devredeki 3 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırdı.

Sezonun ilk bölümünde maç başına 1,3 gol ortalamasıyla mücadele eden 'ın ikinci yarıdaki gol ortalaması 3 oldu. Ayrıca ilk 10 maç sadece 11 gol atan Galatasaray, son 10 maçta 21 gol atarak büyük bir patlamaya imza attı.

LİGDEKİ EN UZUN GALİBİYET SERİSİ

'de son 4 maçını kazanan Galatasaray, son iki sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 16. haftasında 'ye yenildikten sonra sırasıyla , Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti.

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