Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne yeniden başladı
Teknik direktör FatihTerim yönetiminde son iki sezonda ikinci yarılardaki performansıyla mutlu sona ulaşan Galatasaray, şampiyonluk yürüyüşüne yeniden başladı.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, adım adım form grafiğini yükseltmeye başladı. Son 2 sezonda özellikle ligin ikinci bölümünde gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa ulaşan Cimbom, bu sezon da oynadığı 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise ligin ilk yarısında 27 puan kazanırken, ikinci devredeki ilk üç maçında hanesine 9 puan yazdırdı ve toplamda 36 puana ulaştı. Galatasaray, 17. hafta sonunda lider Demir Grup Sivasspor ile 10 puan olan farkı ikinci yarıdaki performansıyla 5'e indirdi. Galatasaray'ın aldığı başarılı sonuçlar şampiyonluk oranlarının da değişmesine neden oldu. Geçen hafta Galatasaray'ın şampiyonluğuna 1'e 7'lik oran veren İddaa risk yönetimi, bu rakamı 5'e çekti. Fenerbahçe'nin 2.5 oranı da 3'e geriledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...