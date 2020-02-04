Teknik direktör FatihTerim yönetiminde son iki sezonda ikinci yarılardaki performansıyla mutlu sona ulaşan Galatasaray, şampiyonluk yürüyüşüne yeniden başladı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, adım adım form grafiğini yükseltmeye başladı. Son 2 sezonda özellikle ligin ikinci bölümünde gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa ulaşan Cimbom, bu sezon da oynadığı 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise ligin ilk yarısında 27 puan kazanırken, ikinci devredeki ilk üç maçında hanesine 9 puan yazdırdı ve toplamda 36 puana ulaştı. Galatasaray, 17. hafta sonunda lider Demir Grup Sivasspor ile 10 puan olan farkı ikinci yarıdaki performansıyla 5'e indirdi. Galatasaray'ın aldığı başarılı sonuçlar şampiyonluk oranlarının da değişmesine neden oldu. Geçen hafta Galatasaray'ın şampiyonluğuna 1'e 7'lik oran veren İddaa risk yönetimi, bu rakamı 5'e çekti. Fenerbahçe'nin 2.5 oranı da 3'e geriledi.