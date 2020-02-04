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Galatasaray'da flaş gelişme! 2 oyuncunun sözleşmeleri askıya alındı
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 Giriş Tarihi: 04.02.2020
Türkiye Futbol Federasyonu, liglerde yer alan takımların ara transfer dönemi sonrası bildirdiği takım listelerini açıkladı. Galatasaray'da Luyindama ve Nagatomo listede yer almadı.
Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Christian Luyindama'nın sözleşmelerinin askıya alındığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Sezonun ilk yarısında oynadığı futbolla teknik heyeti memnun edemeyen Nagatomo bu sezon çıktığı 15 resmi maçta gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.
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