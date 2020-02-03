03 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mariano coştu

Mariano coştu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.02.2020

İlk yarıdaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mariano kendine geldi. Devre arasında ayrılması beklenen Brezilyalı sağ bek, son 3 lig maçında da asist yapmayı başardı.

İlk yarının son maçı olan karşılaşmasında 1 asist yapan Brezilyalı karşısında da gol pası vermişti. Dün de sahneye çıkan 33 yaşındaki yıldız, Adem'e asist yaptı. Mariano sarı- kırmızılı formayı giydiği 2017'den bu yana 14 asist yaparak 15 asistli 'in ardından 'de en çok asist yapan ikinci savunma oyuncusu olmayı başardı.

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