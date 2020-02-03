03 Şubat 2020, Pazartesi
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Mariano coştu
Giriş Tarihi: 03.02.2020
İlk yarıdaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mariano kendine geldi. Devre arasında ayrılması beklenen Brezilyalı sağ bek, son 3 lig maçında da asist yapmayı başardı.
İlk yarının son maçı olan Antalyaspor karşılaşmasında 1 asist yapan Brezilyalı Denizli karşısında da gol pası vermişti. Dün de sahneye çıkan 33 yaşındaki yıldız, Adem'e asist yaptı. Mariano sarı- kırmızılı formayı giydiği 2017'den bu yana 14 asist yaparak 15 asistli Caner Erkin'in ardından Süper Lig'de en çok asist yapan ikinci savunma oyuncusu olmayı başardı.
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