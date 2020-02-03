03 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

King Kong Ryan Donk

King Kong Ryan Donk
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.02.2020

Luyindama’nın yokluğunda Marcao ile uyumlu bir ikili olan akrobatik bir gol atarak tribünleri ayağa kaldırdı. 33’lük yıldız futboluyla şapka çıkarttı.

Fatih Terim'in nerede görev verirse elinden gelenin en iyisini yapan , muhteşem bir gol atarak yıldız santrforlara taş çıkarttı. 21. dakikada 'ın sağdan ortasını önce göğsüyle kontrol eden Hollandalı stoper, ardından müthiş bir vole yapıştırarak kaleci İsmail Çipe'yi mağlup etti. Takımının 2. golünü kaydeden Donk, bu sezon ilk kez fileleri sarsmayı başardı. Christian Luyindama' nın yokluğunda Marcao ile birlikte savunmanın bel kemiği olan Hollandalı yıldız attığı şık golle de taraftarları ayağa kaldırdı. Donk, mücadele içerisinde rakip hücumculara da göz açtırmadı. İlk yarıda kontratakta tehlikeli gelen Kayseri'de Henrique'ye omzunu koyarak gol şansı tanımadı ve alkış topladı.

Şampiyonluk modu açıldı haberin devamı

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