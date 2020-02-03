King Kong Ryan Donk

Luyindama’nın yokluğunda Marcao ile uyumlu bir ikili olan Ryan Donk akrobatik bir gol atarak tribünleri ayağa kaldırdı. 33’lük yıldız futboluyla şapka çıkarttı.

Fatih Terim'in nerede görev verirse elinden gelenin en iyisini yapan Ryan Donk, muhteşem bir gol atarak yıldız santrforlara taş çıkarttı. 21. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan ortasını önce göğsüyle kontrol eden Hollandalı stoper, ardından müthiş bir vole yapıştırarak kaleci İsmail Çipe'yi mağlup etti. Takımının 2. golünü kaydeden Donk, bu sezon ilk kez fileleri sarsmayı başardı. Christian Luyindama' nın yokluğunda Marcao ile birlikte savunmanın bel kemiği olan Hollandalı yıldız attığı şık golle de taraftarları ayağa kaldırdı. Donk, mücadele içerisinde rakip hücumculara da göz açtırmadı. İlk yarıda kontratakta tehlikeli gelen Kayseri'de Henrique'ye omzunu koyarak gol şansı tanımadı ve alkış topladı.