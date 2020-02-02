02 Şubat 2020, Pazar
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"Galatasaray şampiyonluk yarışında bir adım öne geçti"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray - Kayserispor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Galatasaray şampiyonluk yarışında bence 4 büyükler içerisinde bir adım öne geçti. Bunun sebebi Fatih Terim'in şampiyonluklara alışık ve bu işin profesörünün olması." ifadelerini kullandı.
02.02.2020
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