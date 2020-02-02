02 Şubat 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Galatasaray şampiyonluk yarışında bir adım öne geçti"

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray - Kayserispor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Galatasaray şampiyonluk yarışında bence 4 büyükler içerisinde bir adım öne geçti. Bunun sebebi Fatih Terim'in şampiyonluklara alışık ve bu işin profesörünün olması." ifadelerini kullandı.
02.02.2020

Galatasaray şampiyonluk yarışında bir adım öne geçti "Galatasaray şampiyonluk yarışında bir adım öne geçti" 02.02.2020
Belhanda Emre Akbaba'nın ayağına dolaşıyor "Belhanda Emre Akbaba'nın ayağına dolaşıyor" 02.02.2020
Aslan seriyi sürdürmek istiyor Aslan seriyi sürdürmek istiyor 02.02.2020
Galatasaray ile Kayserispor 48. kez Galatasaray ile Kayserispor 48. kez 02.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray devre arasında gençleşti Galatasaray devre arasında gençleşti 02.02.2020
Galatasaray stoper değil risk aldı Galatasaray stoper değil risk aldı 02.02.2020
Galatasaray'da Nagatomo umudu Galatasaray'da Nagatomo umudu 02.02.2020
Galatasaray'da 3 yabancı yolcu Galatasaray'da 3 yabancı yolcu 31.01.2020
Emre Akbaba'ya yeni sözleşme Emre Akbaba'ya yeni sözleşme 31.01.2020
Galatasaray'da kadro netleşiyor Galatasaray'da kadro netleşiyor 31.01.2020
Emre Akbaba'nın hayali euro 2020 Emre Akbaba'nın hayali euro 2020 30.01.2020
Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'ın yeni transferi geliyor Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'ın yeni transferi geliyor 29.01.2020
Galatasaray Arda Turan'ı alırsa şaşırmam "Galatasaray Arda Turan'ı alırsa şaşırmam" 29.01.2020
Mariano Galatasaray'da kaldı Mariano Galatasaray'da kaldı 29.01.2020
Galatasaray'ın zirve planı Galatasaray'ın zirve planı 29.01.2020
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması 29.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu (20.hafta)
Adem Büyük için olay yorum! "Agüero'nun bir tık üstü"
Transferde büyük fiyasko! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar çöpe gitti...
Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Kayserispor 11'i
Maç sonu ortalık karıştı! Emre Belözoğlu...
Maçın ardından bu manşetleri attılar! İşte Fenerbahçe galibiyetinin yankıları...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör