03 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Kobe Bryant'a özel videolu klip

G.Saray'dan Kobe Bryant'a özel videolu klip
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 Giriş Tarihi: 03.02.2020

maçı öncesinde tarafından stat ekranlarına geçtiğimiz günlerde Amerika'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden eski basketbolcu için video klip yansıtıldı.

Efsanevi oyuncunun, Stadı'nı ziyaret ettiği görüntüler büyük alkış aldı. Bryant'ın yanı sıra 'ın doğum gunu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Garbis Zakaryan ve depremi de unutulmadı.

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