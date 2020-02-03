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Galatasaray'dan Kobe Bryant'a özel videolu klip
Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 Giriş Tarihi: 03.02.2020
Kayserispor maçı öncesinde Galatasaray tarafından stat ekranlarına geçtiğimiz günlerde Amerika'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden eski basketbolcu Kobe Bryant için video klip yansıtıldı.
Efsanevi oyuncunun, Türk Telekom Stadı'nı ziyaret ettiği görüntüler büyük alkış aldı. Bryant'ın yanı sıra Metin Oktay'ın doğum gunu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Garbis Zakaryan ve Elazığ depremi de unutulmadı.
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