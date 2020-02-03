Asist kralı Ömer Bayram

Ömer Bayram attırmaya Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Orta sahaya geçtikten sonra bambaşka biri olan Ömer, bu sezon 8. asistini yaptı ve yerli isimler arasında zirveye oturdu.

Geçen sezon sol bek performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Ömer Bayram orta sahaya geçtikten sonra bambaşka bir futbolcu oldu. Fatih Terim'in elinin değdiği 28 yaşındaki futbolcu, dün akşam Süper Lig'deki 8. asistini yaptı. Hem Donk'a hem de Feghouli'ye gol pası veren Ömer, başka bir rekora da ortak oldu. 2014-15 sezonunda 8 asist yapan Selçuk İnan'ı yakalayan Ömer Bayram, Galatasaray formasıyla bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan Türk oyuncu oldu. Ömer, 8 asistli Caner Erkin'i de yakalarken, 9 asistli Edin Visca'ya bir adım daha yaklaşmayı başardı.