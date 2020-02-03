03 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Asist kralı Ömer Bayram

Asist kralı Ömer Bayram
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.02.2020

Ömer Bayram attırmaya kazanmaya devam ediyor. Orta sahaya geçtikten sonra bambaşka biri olan Ömer, bu sezon 8. asistini yaptı ve yerli isimler arasında zirveye oturdu.

Geçen sezon sol bek performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan orta sahaya geçtikten sonra bambaşka bir futbolcu oldu. 'in elinin değdiği 28 yaşındaki futbolcu, dün akşam 'deki 8. asistini yaptı. Hem Donk'a hem de Feghouli'ye gol pası veren Ömer, başka bir rekora da ortak oldu. 2014-15 sezonunda 8 asist yapan 'ı yakalayan Ömer Bayram, formasıyla bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan Türk oyuncu oldu. Ömer, 8 asistli 'i de yakalarken, 9 asistli Edin Visca'ya bir adım daha yaklaşmayı başardı.

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