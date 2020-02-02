Adem Büyük Metin Oktay'ı andı
Süper Lig'in 20. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray'da Adem Büyük, 5. dakikada takımını öne geçiren golü attıktan sonra Metin Oktay selamı vererek, 2 Şubat'ta doğan efsane futbolcuyu andı.
Ligin 20. haftasında taraftarı önünde Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek ikinci yarıdaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Adem Büyük, attığı golün ardından Metin Oktay'ı unutmadı. Tecrübeli golcü, mücadelenin 5. dakikasında takımı adına attığı ilk golün ardından sevincini 'Taçsız Kral'ın selamını vererek yaşadı. Adem'in bu hareketi, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.
GOMIS DE UNUTMADI
Öte yandan Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Metin Oktay'ı andı. Golcü oyuncu yaptığı paylaşımda "Saygıdeğer sporcu, büyük Galatasaraylı Metin Oktay, doğum günün kutlu olsun. Senin yolunda parçalı formayla yürümek büyük bir zevkti. Bıraktığın güzel miras için sana teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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