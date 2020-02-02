03 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Adem Büyük Metin Oktay'ı andı

Adem Büyük Metin Oktay'ı andı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2020

'in 20. haftasında Stadı'nda Hes Kablo 'u ağırlayan 'da , 5. dakikada takımını öne geçiren golü attıktan sonra selamı vererek, 2 Şubat'ta doğan efsane futbolcuyu andı.

Ligin 20. haftasında taraftarı önünde 'u 4-1 mağlup ederek ikinci yarıdaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan 'da , attığı golün ardından 'ı unutmadı. Tecrübeli golcü, mücadelenin 5. dakikasında takımı adına attığı ilk golün ardından sevincini 'Taçsız Kral'ın selamını vererek yaşadı. Adem'in bu hareketi, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

GOMIS DE UNUTMADI

Öte yandan Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Metin Oktay'ı andı. Golcü oyuncu yaptığı paylaşımda "Saygıdeğer sporcu, büyük Galatasaraylı Metin Oktay, doğum günün kutlu olsun. Senin yolunda parçalı formayla yürümek büyük bir zevkti. Bıraktığın güzel miras için sana teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Adem Büyük için olay yorum! haberin devamı

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