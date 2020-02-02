Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.

Ara transfer dönemi sona erdi. Kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntı ve TFF'nin yeni kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıllara oranla oldukça durgun bir süreç yaşanırken Galatasaray, 'Süper Lig'in en pahalı takımı' unvanını korudu. Nzonzi ve Emre Mor'un kiralık sözleşmelerini fesheden Babel ve Emre Taşdemir'i ise kiralık veren sarı-kırmızılı ekip, Saracchi, Henry Onyekuru, Sekidika ve Erkan Süer ile kadrosunu takviye etti. Bu değişimle birlikte Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın kadro değeri 101 milyon euro oldu. Galatasaray ilk sırada yer alırken onu, büyük bir sıçrama gerçekleştiren ve ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor takip etti. 5 oyuncu alıp, 5 oyuncu gönderen Karadeniz ekibinin piyasa değeri 90 milyon euro... Fenerbahçe 83 milyon euro ile kendisine üçüncü, Beşiktaş ise 74 milyon euro ile dördüncü oldu. Süper Lig'in toplam değeri 700 milyon euro olarak belirlenirken Ankaragücü (15 milyon euro), Gençlerbirliği (16 milyon euro), Göztepe (18 milyon euro) ve Denizli (18.4 milyon euro) ile ligin en düşük değerine sahip takımları olarak sıralandı.