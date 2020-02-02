Galatasaray'ın konuğu Kayserispor

Şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray, TT Stadı’nda renkdaşını konuk ediyor. Cimbom, 4’te 4 yaparak üst sıralardaki rakiplerine yaklaşmayı hedefliyor.

Süper Lig'in ilk yarısında kritik puan kayıpları yapan Cimbom, ikinci devrede bunu minimumda tutmayı planlıyor. Oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkaran Galatasaray'ın hedefi ligin son sırasında yer alan Kayserispor'u mağlup ederek serisini sürdürmek. Konuk ekip de TT Stadı'ndan puan çıkararak gelecek adına umutlarını yeşertmek istiyor. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. İki takım lig tarihinde 47 kez karşı karşıya geldi. Cimbom 30 kez kazandı. Kayserispor'un 3 galibiyeti var. 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da 104-36'lık İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Kayserispor ile İstanbul'da oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu. Cimbom 23 maçın 19'unu kazandı. Sadece 2 kez kaybetti. Aslan, Kayserispor ile oynadığı son 5 karşılaşmayı da kazandı. Fatih Terim öğrecilerine "Tam konsantre olun" dedi.

DÖRT İSİM YOK

Aslan'da Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, Denizlispor maçında attıkları deparların ardından sakatlanmışlardı. İki futbolcu da bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Florin Andone'nin sakatlığı da sürüyor. Mario Lemina ise kart cezalısı olduğu için bu hafta yalnız bırakacak.

HENRY ONYEKURU HAZIR

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Henry Onyekuru sıtma hastalığına yakalanmıştı. Tamamen iyileşen Nijeryalı kanat oyuncusu forma giyecek duruma geldi. Ahmet Çalık'ın da tedavisi tamamlandı. Marcao'nun da cezası sona erdi. Bu 3 isim Fatih Terim'den forma bekliyor.

BELHANDA VE ADEM SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda, Kayserispor karşılaşması öncesi 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Younes Belhanda ve Adem Büyük bugünkü mücadeledele kart görmeleri halinde cezalı olacaklar. Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler.

MUHTEMEL 11'LER



