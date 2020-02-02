02 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın konuğu Kayserispor

Galatasaray'ın konuğu Kayserispor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2020

Şampiyonluk yarışında geride kalan , TT Stadı’nda renkdaşını konuk ediyor. Cimbom, 4’te 4 yaparak üst sıralardaki rakiplerine yaklaşmayı hedefliyor.

Süper Lig'in ilk yarısında kritik puan kayıpları yapan Cimbom, ikinci devrede bunu minimumda tutmayı planlıyor. Oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkaran 'ın hedefi ligin son sırasında yer alan 'u mağlup ederek serisini sürdürmek. Konuk ekip de TT Stadı'ndan puan çıkararak gelecek adına umutlarını yeşertmek istiyor. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. İki takım lig tarihinde 47 kez karşı karşıya geldi. Cimbom 30 kez kazandı. Kayserispor'un 3 galibiyeti var. 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da 104-36'lık ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Kayserispor ile İstanbul'da oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu. Cimbom 23 maçın 19'unu kazandı. Sadece 2 kez kaybetti. Aslan, Kayserispor ile oynadığı son 5 karşılaşmayı da kazandı. öğrecilerine "Tam konsantre olun" dedi.

DÖRT İSİM YOK

Aslan'da ve Marcelo Saracchi, Denizlispor maçında attıkları deparların ardından sakatlanmışlardı. İki futbolcu da bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Florin Andone'nin sakatlığı da sürüyor. Mario Lemina ise kart cezalısı olduğu için bu hafta yalnız bırakacak.

HENRY ONYEKURU HAZIR

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Henry Onyekuru sıtma hastalığına yakalanmıştı. Tamamen iyileşen Nijeryalı kanat oyuncusu forma giyecek duruma geldi. 'ın da tedavisi tamamlandı. Marcao'nun da cezası sona erdi. Bu 3 isim Fatih Terim'den forma bekliyor.

BELHANDA VE ADEM SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda, Kayserispor karşılaşması öncesi 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Younes ve bugünkü mücadeledele kart görmeleri halinde cezalı olacaklar. maçında forma giyemeyecekler.

MUHTEMEL 11'LER


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