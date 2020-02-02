Galatasaray'da 10 numara Emre Akbaba!

Devre arası transfer döneminde Younes Belhanda'yı gönderemeyen Galatasaray'da sezon sonunda radikal kararlar alınacak! Wesley Sneijder'den sonra 10 numarayı sırtına geçiren Belhanda, taraftarın istediği katkıyı bir türlü verememişti.

Uzun süren sakatlığı sonrası sahalara müthiş bir geri dönüş yapan Emre Akbaba'ya yeni kontrat önerecek sarı-kırmızılılar, ayrıca milli futbolcuya da büyük bir sorumluluk vermeye hazırlanıyor...

Fanatik'in haberine göre; 27 yaşındaki oyuncu yeni sezonda sırtına 10 numaralı formayı geçirecek. Belhanda'yı elinden çıkaramayan Cimbom, Faslı yıldızın formasını Emre Akbaba'ya verecek.

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Milli futbolcu Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Emre, Galatasaray'dan yıllık 1 milyon 750 bin Euro alıyor. Sarı-kırmızılı ekip Emre'nin maaşında değişiklik yapmayarak sözleşmesini 2024'e kadar uzatmayı planlıyor. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Belhanda ise teklif geldiği an elden çıkarılacak.