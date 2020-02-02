02 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da 10 numara Emre Akbaba!

Galatasaray'da 10 numara Emre Akbaba!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2020

Devre arası döneminde Younes 'yı gönderemeyen 'da sezon sonunda radikal kararlar alınacak! 'den sonra 10 numarayı sırtına geçiren Belhanda, taraftarın istediği katkıyı bir türlü verememişti.

Uzun süren sakatlığı sonrası sahalara müthiş bir geri dönüş yapan 'ya yeni kontrat önerecek sarı-kırmızılılar, ayrıca milli futbolcuya da büyük bir sorumluluk vermeye hazırlanıyor...

Fanatik'in haberine göre; 27 yaşındaki oyuncu yeni sezonda sırtına 10 numaralı formayı geçirecek. 'yı elinden çıkaramayan Cimbom, Faslı yıldızın formasını Emre Akbaba'ya verecek.

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Milli futbolcu Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle olan Emre, 'dan yıllık 1 milyon 750 bin Euro alıyor. Sarı-kırmızılı ekip Emre'nin maaşında değişiklik yapmayarak sözleşmesini 2024'e kadar uzatmayı planlıyor. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Belhanda ise teklif geldiği an elden çıkarılacak.

Emre Akbaba rekor kırdı

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