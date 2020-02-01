3 büyüklerin elinde kalan futbolcular

Süper Lig'de bir ara transfer dönemi daha geride kaldı. 4 Ocak'ta başlayan kulüplerin transfer mücadelesi 31 Ocak'ta sona erdi. İşte 3 büyüklerin göndermek istediği ancak elinde kalan futbolcular....