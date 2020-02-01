01 Şubat 2020, Cumartesi
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3 büyüklerin elinde kalan futbolcular
Süper Lig'de bir ara transfer dönemi daha geride kaldı. 4 Ocak'ta başlayan kulüplerin transfer mücadelesi 31 Ocak'ta sona erdi. İşte 3 büyüklerin göndermek istediği ancak elinde kalan futbolcular....
Giriş Tarihi: 01.02.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 12:38
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