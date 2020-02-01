01 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

3 büyüklerin elinde kalan futbolcular

Süper Lig'de bir ara transfer dönemi daha geride kaldı. 4 Ocak'ta başlayan kulüplerin transfer mücadelesi 31 Ocak'ta sona erdi. İşte 3 büyüklerin göndermek istediği ancak elinde kalan futbolcular....

Giriş Tarihi: 01.02.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 12:38
  • 1
  • 9
3 büyüklerin elinde kalan futbolcular

Alper Potuk

  • 2
  • 9
3 büyüklerin elinde kalan futbolcular

Jimmy Durmaz

  • 3
  • 9
3 büyüklerin elinde kalan futbolcular

Belhanda

  • 4
  • 9
3 büyüklerin elinde kalan futbolcular

Zacj

  • 5
  • 9
3 büyüklerin elinde kalan futbolcular

Boyd

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör