01 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Emre Mor Olympiakos'ta!

Emre Mor Türkiye'den ayrıldı! İşte yeni takımı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

Galatasaray'ın sezon başında 'dan kiraladığı ancak beklenen performansı sergileyemeyen Emre Mor, Olympiakos'a kiralandı. Bonservisi İspanyol ekibinde bulunan 22 yaşındaki futbolcu, Olympiakos için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Yunanistan'a gitti. Sarı-kırmızılılar, Emre Mor transfer için Yunan ekibinden 410 bin Euro kiralama bedeli alacak.

Galatasaray'da ara transfer döneminde takımda ayrılması beklenen isimlerden olan Emre Mor'un hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda beklenen performansı gösteremeyen genç futbolcu Olympiakos'la sözleşme imzalamak için Atina'ya gitti.

Genç futbolcu, takımlarından Olympiakos'a satın alma opsiyonu ile kiralandı. Emre Mor sezonu Yunan ekibinde tamamlayacak.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray, Emre Mor'un sezon sonuna kadar Olympiakos'a kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Olympiakos FC. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos FC. Kulübü Şirketimize net 410.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 290.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

A Milli Takım forması da giyen yıldız futbolcu Emre Mor, sezon başında İspanyol temsilcisi 'dan Galatasaray'a kiralık gelmişti. Genç futbolcu, ligin ilk yarısındaki performansıyla geçer not alamamıştı.

Danimarka doğumlu olan 22 yaşındaki Emre Mor, 2016 yılında Nordsjaelland'dan Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu. 2017'de 13 milyon Euro karşılığında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun yolunu tutan genç yıldız, sezon başında 600 bin Euro karşılığında Galatasaray'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıkan Emre Mor, skor üretemedi.

Emre Mor bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 10 maçta 365 dakika forma giyerken, gol ve asist katkısında bulunamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 107 dakika, 'nda 2 maçta 102 dakika ve 'da ise 1 maçta 18 dakika görev yapan Emre Mor, tüm kulvarlarda 17 maçta oynadı.

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