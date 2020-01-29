Eksikler çoğaldı

29 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

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GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

Galatasaray, 'yı 3-0 mağlup etti ama 3 de önemli oyuncusunu kaybetti.

Galatasaray, 'yı 3-0 mağlup etti ama 3 de önemli oyuncusunu kaybetti. Lemina'nın cezalı duruma düşmesi, Falcao ve Saracchi ise sakatlıkları nedeniyle bu hafta maçında forma giyemeyecek. Terim 3 oyuncunun yokluğunu kapatmak için şimdiden çalışmalara başladı. Ayrıca Andone'un sakatlığı ve Onyekuru'nun da rahatsızlığı devam ediyor.

G.Saray antrenmanında gerilim! Radamel Falcao... haberin devamı

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