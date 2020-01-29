Eksikler çoğaldı

Galatasaray, Konya'yı 3-0 mağlup etti ama 3 de önemli oyuncusunu kaybetti.

Galatasaray, Konya'yı 3-0 mağlup etti ama 3 de önemli oyuncusunu kaybetti. Lemina'nın cezalı duruma düşmesi, Falcao ve Saracchi ise sakatlıkları nedeniyle bu hafta Kayseri maçında forma giyemeyecek. Terim 3 oyuncunun yokluğunu kapatmak için şimdiden çalışmalara başladı. Ayrıca Andone'un sakatlığı ve Onyekuru'nun da rahatsızlığı devam ediyor.