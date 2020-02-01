01 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray ile Kayserispor 48. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 48. randevuda
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.02.2020

, ’de yarın oynayacağı ile ligde 48. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 30-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

'in 20. haftasında , yarın saat 19.00'da sahasında ile karşı karşıya gelecek. Ligde geri kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 33 puanla 6. sırada yer alıyor. Kayseri ekibi ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 11 puanla son sırada bulunuyor.

48. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 30 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 104 golüne, Kayseri temsilcisi 36 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'deki maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı. Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

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3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bu istatistiğini Kayserispor karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor'u mağlup etme başarısı gösterdi.
Öte yandan Galatasaray, ligde en son sahasında 'e mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

EN AZ YİYEN, EN ÇOK YİYENE KARŞI

Galatasaray 16 golle ligin az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Kayserispor ise 48 gol ile en çok gol yiyen ekip. İstanbul takımı 28 kez gol sevinci yaşarken, Kayseri temsilcisi de 18 defa rakip fileleri havalandırdı.

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LEMINA CEZALI, ADEM İLE BELHANDA SINIRDA

Galatasaray'da Mario Lemina, Kayserispor maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ile Younes Belhanda da sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta ligde oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

Sıtma hastalığını atlatan Henry Onyekuru hafta içinde takımla çalışmalara başladı. Sakatlıkları devam eden ve Marcelo Saracchi ise mücadelede yer alamayacak.

DÜDÜK, ZORBAY KÜÇÜK'TE

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği açıklandı. Küçük'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Direnç Tonusluoğlu üstlenecek. VAR masasında Özgüç Türkalp, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

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