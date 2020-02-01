01 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Cimbom finali kötü yaptı! Galatasaray'da stoper hüsranı

Dün Mert Çetin için son bir hamle yapan Sarı-Kırmızılılar'ın eli boş kaldı... Fatih Terim kesin stoper istemesine rağmen yönetim alamadı. İşte Takvim Gazetesi'nin 1 Şubat 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

Cimbom finali kötü yaptı! Galatasaray'da stoper hüsranı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.02.2020

Ara transfere çok hızlı başlayan finali kötü yaptı... Luyindama'nın sezonu kapatması sonrası stoper takviyesi için büyük çaba harcayan Sarı-Kırmızılı yönetim hedefe ulaşamadı. Roma formasını giyen için dün de yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı.

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