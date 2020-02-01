Cimbom finali kötü yaptı! Galatasaray'da stoper hüsranı

Dün Mert Çetin için son bir hamle yapan Sarı-Kırmızılılar'ın eli boş kaldı... Fatih Terim kesin stoper istemesine rağmen yönetim alamadı. İşte Takvim Gazetesi'nin 1 Şubat 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…