01 Şubat 2020, Cumartesi
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Ara transfere çok hızlı başlayan Galatasaray finali kötü yaptı... Luyindama'nın sezonu kapatması sonrası stoper takviyesi için büyük çaba harcayan Sarı-Kırmızılı yönetim hedefe ulaşamadı. Roma formasını giyen Mert Çetin için dün de yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı.
Cimbom finali kötü yaptı! Galatasaray'da stoper hüsranı
Dün Mert Çetin için son bir hamle yapan Sarı-Kırmızılılar'ın eli boş kaldı... Fatih Terim kesin stoper istemesine rağmen yönetim alamadı. İşte Takvim Gazetesi'nin 1 Şubat 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…
Giriş Tarihi: 01.02.2020
Ara transfere çok hızlı başlayan Galatasaray finali kötü yaptı... Luyindama'nın sezonu kapatması sonrası stoper takviyesi için büyük çaba harcayan Sarı-Kırmızılı yönetim hedefe ulaşamadı. Roma formasını giyen Mert Çetin için dün de yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı.
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