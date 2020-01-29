29 Ocak 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Hes Kablo Kayserispor Diego Angelo'yu transfer etti

Kayserispor Diego Angelo'yu transfer etti
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Ara döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran , 'dan forma giyen Brezilyalı futbolcu 'yu transfer etti.

'de 11 puanla 18'inci sırada yer alan Kayserispor devre arası döneminde son takviyeyi savunma hattına yaptı. Sarı kırmızılı takım, ligin ilk yarısında forması giyen 33 yaşındaki oyuncusu De Oliveira ile sezon sonuna kadar anlaştı. Stoper ve ön libero mevkiinde oynayan futbolcu için yarın imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

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