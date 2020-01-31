SON DAKİKA l Semih Kaya Galatasaray'da

Transferde son saatlere girilirken Galatasaray'da stoper arayışları hız kazandı. Roma'dan Mert Çetin'i kiralaması beklenen sarı-kırmızılı ekip, eski yıldızı Semih Kaya ile anlaştı. Futbol hayatını Çekya’da Sparta Prag formasıyla sürdüren savunma oyuncusu önceki gün Florya’ya gelmişti.

Galatasaray'da transferin son günü çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılar transferin son günü eski futbolcusu Semih Kaya'yı kiralık olarak kadrosun kattı.

Fatih Terim'in özel olarak kadroda görmek istediği eski oyuncusunu Abdürrahim Albayrak, kadroya tekrar kazandırdı.



Fatih Terim döneminde büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takıma kadar yükselen genç oyuncu futbol kariyerini Slavia Prag'da sürdürüyordu. Luyindama'nın sezon sonuna kadar devam eden sakatlığı nedeni ile Teknik Direktör Fatih Terim bizzat bu transferi istediği öğrenildi.