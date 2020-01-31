31 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

SON DAKİKA l Semih Kaya Galatasaray'da

G.Saray'dan sürpriz transfer! Mert Çetin derken...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

son saatlere girilirken 'da stoper arayışları hız kazandı. Roma'dan 'i kiralaması beklenen sarı-kırmızılı ekip, eski yıldızı ile anlaştı. hayatını Çekya’da formasıyla sürdüren savunma oyuncusu önceki gün Florya’ya gelmişti.

'da transferin son günü çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılar transferin son günü eski futbolcusu 'yı kiralık olarak kadrosun kattı.

Fatih Terim'in özel olarak kadroda görmek istediği eski oyuncusunu Abdürrahim Albayrak, kadroya tekrar kazandırdı.

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Fatih Terim döneminde büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takıma kadar yükselen genç oyuncu kariyerini Slavia Prag'da sürdürüyordu. Luyindama'nın sezon sonuna kadar devam eden sakatlığı nedeni ile Teknik Direktör Fatih Terim bizzat bu transferi istediği öğrenildi.

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