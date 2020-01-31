31 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Gianetti'de son dakika! Galatasaray...

Gianetti'de son dakika! Galatasaray...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.01.2020

'ın stoperdeki son gözdesi 'da forma giyen Lautaro Gianetti... Ole gazetesinden Diego Paulich, bu teklifle ilgili olarak Velez Sarsfield Asbaşkanı Adrian Pelaez'den bilgi aldı.

Pelaez, "G.Saray'ın ilgisinin farkındayız. Resmi teklif bekliyoruz. Resmi teklifin gelmesinden sonra çok daha net bir açıklama yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Bu arada Paulich, Gianetti için kısa bir süre önce 2 milyon dolar'lık bir teklif geldiğini, Velez'in bunu kabul etmediğini bildirdi.
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