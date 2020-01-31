Gianetti'de son dakika! Galatasaray...

Galatasaray'ın stoperdeki son gözdesi Velez Sarsfield'da forma giyen Lautaro Gianetti... Ole gazetesinden Diego Paulich, bu teklifle ilgili olarak Velez Sarsfield Asbaşkanı Adrian Pelaez'den bilgi aldı.

GALATASARAY HABERLERİ

Pelaez, "G.Saray'ın ilgisinin farkındayız. Resmi teklif bekliyoruz. Resmi teklifin gelmesinden sonra çok daha net bir açıklama yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Bu arada Paulich, Gianetti için kısa bir süre önce 2 milyon dolar'lık bir teklif geldiğini, Velez'in bunu kabul etmediğini bildirdi.