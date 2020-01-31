Erkan Süer Galatasaray'da | Erkan Süer kimdir?

Devre arasına transferde hızlı giriş yapan Galatasaray'da Erkan Süer transfer edilmişti. Sarı-kırmızılılar Boluspor'da top koşturan 18 yaşındaki Erkan Süer'i kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu formayı giydi.

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından "Galatasaray Futbol Akademisi'ne hoşgeldin Erkan." notuyla fotoğrafını paylaştı.

ERKAN SÜER KİMDİR?

2001 doğumlu Tokat doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük performans sergiledi.