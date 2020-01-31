31 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Erkan Süer Galatasaray'da | Erkan Süer kimdir?

Galatasaray formasını giydi pozunu verdi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

Devre arasına transferde hızlı giriş yapan 'da edilmişti. Sarı-kırmızılılar Boluspor'da top koşturan 18 yaşındaki Erkan Süer'i kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu formayı giydi.

resmi sosyal medya hesabından "Galatasaray Futbol Akademisi'ne hoşgeldin Erkan." notuyla fotoğrafını paylaştı.

ERKAN SÜER KİMDİR?

2001 doğumlu doğumlu olan geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük performans sergiledi.

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