Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı
Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Japon sol beki Yuto Nagatomo ve Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın sözleşmelerinin askıya alındığını açıkladı.
Kış transfer döneminde adından sıkça söz ettiren ve takımda birçok değişiklik yapan Galatasaray'da transferin son gününde de sıcak gelişmeler yaşandı. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Cimbom, Ryan Babel'i Ajax'a kiralamış, Steven Nzonzi'nin kiralık sözleşmesini de karşılıklı olarak feshetmişti.
Üç yabancı takviyesinin ardından sezonun ilk yarısında kadroda bulunmayan Martin Linnes'e de lisans çıkaran ve yabancı sayısı 16'ya yükselen sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen Yuto Nagatomo ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmelerini askıya alarak yabancı sayısını 14'e düşürdü.
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