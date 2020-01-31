31 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı

G.Saray'da flaş karar! Sözleşmeleri askıya alındı...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından , Japon sol beki Yuto ve Kongolu stoperi Christian 'nın sözleşmelerinin askıya alındığını açıkladı.

Kış transfer döneminde adından sıkça söz ettiren ve takımda birçok değişiklik yapan 'da transferin son gününde de sıcak gelişmeler yaşandı. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Cimbom, Ryan Babel'i Ajax'a kiralamış, Steven Nzonzi'nin kiralık sözleşmesini de karşılıklı olarak feshetmişti.

Üç yabancı takviyesinin ardından sezonun ilk yarısında kadroda bulunmayan Martin Linnes'e de lisans çıkaran ve yabancı sayısı 16'ya yükselen sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen Yuto ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 'nın sözleşmelerini askıya alarak yabancı sayısını 14'e düşürdü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray formasını giydi pozunu verdi! Galatasaray formasını giydi pozunu verdi!
F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör