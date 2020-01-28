Yeni şampiyonluk şarkısı dillerde
Taraftarlar, Konya maçında ilk kez söyledi.
Konyaspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet aldı. Galibiyetler kadar futbolcuların coşkulu futbolu umutları artırırken bu durum sarıkırmızılı taraftarlara yeni şampiyonluk şarkısı yazdırmaya yetti de arttı bile... Sarı-kırmızılılar, Konya maçında "Martin Linnes, Emre Akbaba orta saha Seri, Lemina ileride Falcao'yla Yürüyoruz şampiyonluğa" bestesiyle tribünleri inletti.
Şampiyonluk şarkısında adı geçen isimlerden; Emre Akbaba 3 maçta 3 gol, Falcao 3 maçta 4 gole ulaşırken, Saracchi ise 2'nci maçında 2'nci asistini yaptı.
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