Emre Akbaba rekor kırdı

Sakatlıktan fırtına gibi dönen Emre Akbaba 2020 yılında çıktığı 3. maçında 3. golünü Konyaspor ağlarına bıraktı.

Sakatlıktan fırtına gibi dönen Emre Akbaba 2020 yılında çıktığı 3. maçında 3. golünü Konyaspor ağlarına bıraktı. 3-0 kazanılan maçın yıldızı olarak öne çıkan Emre aslında (90 dakika oynayanlar arasında) 36 kezle sahada en az topla buluşan Galatasaraylı isim oldu.

Muslera bile 51 kez topla buluştu. Emre buluştuğu topların 26'sında arkadaşlarına pas verdi. 26 pasın 21'ini yani yüzde 80.7'sini öne oynadı. Bu alanda mevkiindeki oyuncuları arasında rekor kırdı.

Konya karşısında toplamda yüzde 76.9 pas yüzdesi ile oynayan Emre, öne oynadığı 21 pasın 17'sinde başarılı oldu. Yine yüzde 65.3 gibi yüksek bir istatistik yakaladı.