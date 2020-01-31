Galatasaray'da Emre Mor ile yollar ayrılıyor

Yaz transfer döneminde İspanya'nın Celta Vigo takımından büyük umutlarla kiralanan genç oyuncu Emre Mor, Galatasaray'da istenilen performansı gösterememişti. Emre Mor için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından Eurosport muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabından 22 yaşındaki oyuncunun, Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacağını açıkladı.

Genç yetenek, sarı-kırmızılılarda 17 karşılaşmaya çıkarken gol veya asist üretemedi.

EMRE MOR KİMDİR?

Danimarka'da doğan Emre Mor, 2016 yılında Nordsjaelland'dan Alman ekibi Borussia Dortmund'a 10 milyon Euro bedelle transfer oldu. 2017 yazında 13 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Celta Vigo'nun yolunu tutan genç yıldız, sezon başında 600 bin Euro karşılığında Galatasaray'a kiralanmıştı.