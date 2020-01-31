31 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Mor ile yollar ayrılıyor

G.Saray'da gözden düşmüştü! Ve yollar ayrılıyor...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

Yaz transfer döneminde 'nın Celta Vigo takımından büyük umutlarla kiralanan genç oyuncu , 'da istenilen performansı gösterememişti. Emre Mor için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından Eurosport muhabiri Manu Lonjon hesabından 22 yaşındaki oyuncunun, Yunanistan Ligi takımlarından 'a zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacağını açıkladı.

Genç yetenek, sarı-kırmızılılarda 17 karşılaşmaya çıkarken gol veya asist üretemedi.

EMRE MOR KİMDİR?

Danimarka'da doğan , 2016 yılında Nordsjaelland'dan Alman ekibi Borussia Dortmund'a 10 milyon Euro bedelle transfer oldu. 2017 yazında 13 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Celta Vigo'nun yolunu tutan genç yıldız, sezon başında 600 bin Euro karşılığında 'a kiralanmıştı.

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