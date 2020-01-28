28 Ocak 2020, Salı
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Gözler doktorda
Giriş Tarihi: 28.01.2020
Konyaspor maçında 5 gole ulaşan Falcao, şu an Galatasaray kadrosunda yer alan oyuncular arasında en fazla gol atan isim haline geldi.
Konyaspor maçında 5 gole ulaşan Falcao, şu an Galatasaray kadrosunda yer alan oyuncular arasında en fazla gol atan isim haline geldi. Maçın 58. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkması ise keyifleri biraz olsun kaçırdı. Yıldız oyuncu, "O pozisyonda bir rahatsızlık hissettim. Risk almak istemedim" derken şimdi gözler MR'dan çıkacak sonuca çevrildi. Falcao daha önce sakatlığı nedeniyle ligdeki 7 maçı kaçırmıştı.
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