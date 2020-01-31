31 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray, Nzonzi’nin sözleşmesini fesh etti

G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

, Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ’nin sözleşmesini fesh etti.

'da teknik direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı 'nin sözleşmesi feshedildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olması eklenen Fransız oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiği TFF'ye bildirildi.

Sezon başında Roma'dan kiralanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu toplamda 15 maça çıkarken 1 asist yapmıştı. Nzonzi, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Steven Nzonzi, Paris'e gitti haberin devamı

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