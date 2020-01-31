31 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaray, Nzonzi’nin sözleşmesini fesh etti
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020
Galatasaray, Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi’nin sözleşmesini fesh etti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olması eklenen Fransız oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiği TFF'ye bildirildi.
Sezon başında Roma'dan kiralanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu toplamda 15 maça çıkarken 1 asist yapmıştı. Nzonzi, 1 asist yapma başarısı gösterdi.
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