28 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Morali bozuktu

Morali bozuktu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.01.2020

Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet üzerinden polemik yaşarken dün gözler Mustafa Cengiz'deydi.

Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet üzerinden polemik yaşarken dün gözler Mustafa Cengiz'deydi. Son olarak Konya maçının ardından , "Ben gerekli cevabı 19.05'te attığım mesajla verdim. Benim için konu kapanmıştır" açıklaması yapmıştı. Dün bu konuyla ilgili soru sorulmazken başkan da tartışmayı alevlendirecek bir cümle kurmadı. Ancak Başkan Cengiz'in gözaltlarının şiş ve moralsiz olduğu gözlendi.

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