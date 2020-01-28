Morali bozuktu

Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet Arda Turan üzerinden polemik yaşarken dün gözler Mustafa Cengiz'deydi.

Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet Arda Turan üzerinden polemik yaşarken dün gözler Mustafa Cengiz'deydi. Son olarak Konya maçının ardından Fatih Terim, "Ben gerekli cevabı 19.05'te attığım mesajla verdim. Benim için konu kapanmıştır" açıklaması yapmıştı. Dün bu konuyla ilgili soru sorulmazken başkan da tartışmayı alevlendirecek bir cümle kurmadı. Ancak Başkan Cengiz'in gözaltlarının şiş ve moralsiz olduğu gözlendi.