Mert Çetin'de menajer engeli

Galatasaray'ın diğer stoper adayı Mert Çetin'in durumu da bugün belli olacak. Forma numarası bile belirlenen milli oyuncu ile bugün de temaslar yapılacak.

Roma ile sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşan Galatasaray'ın, Mert'in menajeriyle sıkıntı yaşadığı bildirildi. Bugün sorun aşılabilirse genç oyuncu, G.Saray'a imza atacak.

ZAZA İDDİASI DOĞRU DEĞİL

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Torino'da forma giyen Simone Zaza'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini iddia etti. Ancak Galatasaray'ın tecrübeli golcü için bir girişimde bulunmadığı belirtildi. Öte yandan ağır sakatlık geçiren Zaza'nın ancak Mart'ın sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.