31 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Mert Çetin'de menajer engeli

Mert Çetin'de menajer engeli
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.01.2020

'ın diğer stoper adayı 'in durumu da bugün belli olacak. Forma numarası bile belirlenen milli oyuncu ile bugün de temaslar yapılacak.

Roma ile sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşan 'ın, Mert'in menajeriyle sıkıntı yaşadığı bildirildi. Bugün sorun aşılabilirse genç oyuncu, G.Saray'a imza atacak.

ZAZA İDDİASI DOĞRU DEĞİL

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Torino'da forma giyen Simone Zaza'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini iddia etti. Ancak Galatasaray'ın tecrübeli golcü için bir girişimde bulunmadığı belirtildi. Öte yandan ağır sakatlık geçiren Zaza'nın ancak Mart'ın sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! İşte Fatih Terim'in son bombası... G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! İşte Fatih Terim'in son bombası...
G.Saray'da ayrılık! Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti G.Saray'da ayrılık! Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti
G.Saray'a sürpriz 10 numara! Resmi açıklama geldi... G.Saray'a sürpriz 10 numara! Resmi açıklama geldi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör