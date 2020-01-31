31 Ocak 2020, Cuma
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Mert Çetin'de menajer engeli
Giriş Tarihi: 31.01.2020
Galatasaray'ın diğer stoper adayı Mert Çetin'in durumu da bugün belli olacak. Forma numarası bile belirlenen milli oyuncu ile bugün de temaslar yapılacak.
Roma ile sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşan Galatasaray'ın, Mert'in menajeriyle sıkıntı yaşadığı bildirildi. Bugün sorun aşılabilirse genç oyuncu, G.Saray'a imza atacak.
ZAZA İDDİASI DOĞRU DEĞİL
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Torino'da forma giyen Simone Zaza'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini iddia etti. Ancak Galatasaray'ın tecrübeli golcü için bir girişimde bulunmadığı belirtildi. Öte yandan ağır sakatlık geçiren Zaza'nın ancak Mart'ın sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.
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