30 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Steven Nzonzi, Paris'e gitti

Steven Nzonzi, Paris'e gitti
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020

'da olan Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 'nın başkenti 'e gitti.

'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 13 Aralık'ta disiplinsiz davranışlarından dolayı bırakılmıştı. O günden beri kadro dışı olan Nzonzi, bugün 'dan ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları'nın saat 15.20'de kalkan TK 1827 sefer sayılı uçağı ile 'e gitti.


Fransız basınında çıkan haberlere göre Nzonzi'yi ekiplerinden Rennes'in istediği ifade ediliyordu. Steven Nzonzi Galatasaray'da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti G.Saray Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! İşte Fatih Terim'in son bombası... G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! İşte Fatih Terim'in son bombası...
G.Saray'a sürpriz 10 numara! Resmi açıklama geldi... G.Saray'a sürpriz 10 numara! Resmi açıklama geldi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör