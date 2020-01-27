27 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Bay asist yine boş geçmedi

Bay asist yine boş geçmedi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Cimbom'un bu sezon parlayan isimlerinden olan Ömer Bayram, deplasmanında da etkili bir performans sergiledi.

Cimbom'un bu sezon parlayan isimlerinden olan Ömer Bayram, deplasmanında da etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, Falcao'nun kaydettiği golde soldan çok iyi bindirdi. Ardından herkes içeri ortalamasını beklerken penaltı noktası üzerindeki Kolombiyalı yıldıza nefis bir pas çıkardı. Falcao da golü attı. Ömer bu sezon 6. asistini yaptı.

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