27 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Saracchi şov

Saracchi şov
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Uruguaylı sol bek ‘nokta atışı transfer’ olduğunu yine gösterdi Denizlispor mücadelesinden sonra Konya’da da gol pasını verdi.

Sarı-kırmızılılar, devre arasında sol kanadını Marcelo Saracchi'yi alarak kuvvetlendirmişti. Uruguaylı sol bek Galatasaray'a çok çabuk alıştı. Denizlispor maçında Emre Akbaba'ya asist yapan 21 yaşındaki futbolcu deplasmanında da etkili bir performans sergiledi. Sol kanatta sürekli bindirmeler gerçekleştiren Saracchi 39. dakikada bunlardan bir tanesini daha yaptı. Soldan hızla inen genç futbolcu, geçen hafta olduğu gibi yine Emre Akbaba'yı buldu. Tecrübeli oyuncu da dönerek güzel bir vuruşla ağları sarsmayı başardı. Saracchi, 2014-15 sezonundan bu yana çıktığı ilk iki Süper Lig maçında 2 asist yapan ilk futbolcu oldu. Bu arada Saracchi, 72. dakikada sakatlanarak yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.

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