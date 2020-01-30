30 Ocak 2020, Perşembe
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Fikstür Galatasaray'ın yanında
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Süper Lig'de üst üste 3 galibiyete imza atan ve çıkışa geçen Galatasaray'ı avantajlı bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.
Cimbom, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Aslan, bu süreçte Kasımpaşa ile Fenerbahçe derbisi için deplasmana gidecek ve yine İstanbul dışına çıkmamış olacak. Alanya ile oynanacak kupa maçları da dahil edildiğinde sıradaki 7 maçının 6'sını İstanbul'da oynayacak.
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