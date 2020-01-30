30 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fikstür Galatasaray'ın yanında

Fikstür Cimbom'un yanında
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.01.2020

Süper Lig'de üst üste 3 galibiyete imza atan ve çıkışa geçen 'ı avantajlı bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynayacağı 5 müsabakada dışına çıkmayacak.

Cimbom, , ve ile Stadı'nda karşılaşacak. Aslan, bu süreçte ile derbisi için deplasmana gidecek ve yine dışına çıkmamış olacak. Alanya ile oynanacak kupa maçları da dahil edildiğinde sıradaki 7 maçının 6'sını İstanbul'da oynayacak.


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