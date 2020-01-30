30 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

Devre arasına hızlı giriş yapan Galatasaray, transfer çalışmalarını hız vermeden devam ediyor. Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan yıldız isim için devreye girdi. İşte o isim ve yaşanan son transfer gelişmeleri... Galatasaray transfer haberleri.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 15:01
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

Süper Lig'de ara transfer döneminde sona gelinirken Galatasaray'da hareketli saatler başladı... Özellikle savunma mevki için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda herkesi şaşırtan bir isim gündeme geldi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

Galatasaray'da savunma pozisyonu için birçok isim yazılıp çizilirken, sarı-kırmızılıların Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek için Ege ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

FATİH TERİM ONAY VERDİ
Bu sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Alpaslan Öztürk için Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi. Kontenjanı doldurmayacak olmasının yanı sıra, savunma ve ön liberoda görev alabilmesi sebebiyle Fatih Terim'in gözüne giren gurbetçi futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

Türkiye'de daha önce 1. Lig'de Elazığspor formasıyla 32 maça çıkıp 8 gol, 1 asistle oynayan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ise Eskişehirspor, Kasımpaşa ve Göztepe formalarıyla toplamda 87 maça çıkıp 6 gol ve 2 asist kaydetti.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

Ligin ilk yarısında Göztepe formasıyla 14 maça çıkan Alpaslan, 1'i Fenerbahçe'ye penaltıdan olmak üzere 3 gol attı.

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