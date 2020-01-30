30 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte Fatih Terim'in son bombası...
Devre arasına hızlı giriş yapan Galatasaray, transfer çalışmalarını hız vermeden devam ediyor. Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan yıldız isim için devreye girdi. İşte o isim ve yaşanan son transfer gelişmeleri... Galatasaray transfer haberleri.
Giriş Tarihi: 30.01.2020 15:01
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