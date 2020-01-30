Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Alpaslan Öztürk için Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi. Kontenjanı doldurmayacak olmasının yanı sıra, savunma ve ön liberoda görev alabilmesi sebebiyle Fatih Terim'in gözüne giren gurbetçi futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor.