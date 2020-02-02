02 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da finalde

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da finalde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2020

Milli tenisçi , kariyerinin ATP Challenger düzeyindeki üçüncü finalini 'nın Quimper şehrinde katıldığı turnuvasında yakaladı. İlkel, yarı finalde karşılaştığı Slovak rakibi Lukas Lacko'yu 2-1 yenerek şampiyonluk maçındaki yerini aldı.

Üst üste etkileyici galibiyetlere imza atarak geldiği yarı finalde 3 numaralı seribaşı eski dünya 44 numarası Lacko ile karşılaşan İlkel birinci servislerinden %80 ile puan çıkardığı ve 14 ace kaydettiği buluşmada rakibini 6-3, 6-7, 7-6'lık setlerle yenerek adını finale yazdıran taraf oldu. 2 saat 23 dakika sonunda galibiyete uzanan Cem, 2016 TEB 'ın ve 2017 Karshi Challenger'ın ardından üçüncü kez bir ATP Challenger turnuvasında şampiyonluk için korta çıkacak. İlkel, 46 bin euro ödüllü 'in finalinde ev sahibi ülkeden klasmanın 201. basamağındaki Maxime Janvier ile karşı karşıya gelecek. Daha önceki dört karşılaşmanın üçü İlkel, biri ise Janvier'in galibiyetiyle sonuçlandı.

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