26 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020

3-0'lık galibiyeti sonrası , ve yönetim ile arasında yaşanan krize ilişkin soruyu cevapladı.

, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Kırmızılılar'ın 3-0 kazandığı maç sonrası , basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ve yönetim ile arasındaki soruna ilişkin soruyu cevaplayan Terim, "50 seneye yakındır Galatasaray'a emek veren, 50 seneyi aşkındır da Galatasaray'a gönül veren birinin Galatasaraylılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla, Cuma günü 19:05'te ben gerekli cevabı verdim attığım mesajda, benim için konu orada kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

Terim'in karşılaşma sonrası takıma ilişkin yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

"Ligin 2. yarısı için değişik bir Galatasaray izlettireceğimizi ifade etmiştim. Bugün sahada istediğimiz her şeyi yapan ve istekli bir takım vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum bu yüzden. Konyaspor'u açmak kolay değildi. Bugün doğruları yapan bir Galatasaray vardı

"Oyunumuzun birçok yerini geliştirmemiz lazım. Mükemmel demek doğru değil. Oyun içindeki istikrarı korumak önemli. Zaman zaman tempomuzda düşüklük oluyor. Gereksiz top kayıpları oluyor. Bu da doğru değil tabii. Biz bir de Çarşamba'dan geliyoruz. Gerçi birkaç oyuncumuzu dinlendirdik ama oyuncularımız bugün gösterdikleri performans ile 2 günlük izni hak ettiler"

Sakatlanan Falcao ve Saracchi hakkında ise Terim, şunları söyledi:

"Saracchi'den bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Falcao'dan da umarım çıkmaz. Saracchi sprinter bir oyuncu ve Leipzig'de oynamadı. Bu bir dezavantaj yaratmış olabilir. Ufak bir ağrı hissedince riske atmadık"

MAÇ SONUCU l İttifak Holding Konyaspor 0-3 Galatasaray l ÖZET

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