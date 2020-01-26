26 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao ve Saracchi şoku

Galatasaray'da çifte şok!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020

'in 19. haftasında ile karşı kaşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip çifte şok yaşandı. Karşılamanın 56. dakikasında önce Falcao sakatlandı daha sonra yeni transfer Saracchi oyuna devam edemedi.

, 'in 19. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın ilk golünü atan Falcao'nun sakatlık şokuyla karşı karşıya kaldı.

Sarı-Kırmızılılar'da Falcao, 56. dakikada takımın kontratağa kalktığı pozisyonda yaptığı koşu sonrası sağ arka adalesinde bir ağrı hissetti ve pozisyonun sona ermesinin ardından değişiklik işareti yapıldı.

Galatasaray'da Falcao, 58. dakikada kenara gelirken Adem Büyük oyuna girdi.

SARACCHİ SAKATLANDI

Galatasaray'da Falcao'nun ardından Saracchi de sakatlık yaşadı. Attığı depar sonrası adelesini tutan yeni transfer maçı tamamlayamadı. Sağlık ekibi, Saracchi için değişiklik işareti yaptı. Şener Özbayraklı oyuna girdi.

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