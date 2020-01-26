MAÇ SONUCU l İttifak Holding Konyaspor 0-3 Galatasaray l ÖZET

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı takım sahadan 3-0 galip ayrılarak kritik 3 puanı cebine koydu.

Süper Lig'in 19. haftasında İH Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Falcao, 39. dakikada Emre Akbaba ve 79. dakikada Adem Büyük kaydetti.

Galatasaray puanını 33'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Konyaspor ise 18 puanla 14. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı tokatladı.

12. dakikada Mariano'nun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

17. dakikada Ömer Bayram'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, altıpas üzerinden topa yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Falcao'ya aktardı. Topu kontrol eden Falcao'nun vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

37. dakikada Jevtovic'in ortasında Skubic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

39. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Saracchi'nin yerden ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Emre Akbaba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao.

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Erdon Daci, Hadziahmetovic, Thuram

KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK



Sahasında Galatasaray'ı konuk eden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, geçen hafta deplasmanda oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam MKE Ankaragücü maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Milosevic ile Volkan Fındıklı'nın yerine Jevtovic ve Amir Hadziahmetovic'i ilk 11'de görevlendirdi.





GALATASARAY'DA 8 DEĞİŞİKLİK



Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında karşılaştıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda 8 değişiklik yaptı. Terim, Çaykur Rizespor karşısında forma giyen Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Sekidika ve Adem Büyük'ün yerine, Muslera, Mariano, Seri, Falcao, Donk, Emre Akbaba, Saracchi, Feghouli'ye kadroda görev verdi.



KONYASPOR'DA 2 EKSİK



İttifak Holding Konyaspor'da sakatlığı bulunan Ferhat Öztorun ile MKE Ankaragücü maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Deni Milosevic, Galatasaray karşısında forma giymedi. Yeni trasfer Guilherme ise ilk kez kadroda yer aldı.



GALATASARAY'DA 3 EKSİK



Galatasaray'da sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru bu maçta görev almadı. Sakatlık sonrası çalışmaları devam eden Rumen golcü Florin Andone de maçın kadrosunda yer almadı.





GALATASARAY'DA 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte, Konyaspor maçı öncesinde 2 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mücadeleye 11'de başlayan Lemina ile maç kadrosunda yer alan Younes Belhande ve Adem Büyük, Konyaspor karşısında sarı kar görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Hes Kablı Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.



TARAFTARLARDAN KİTAP KAMPANYASINA DESTEK



Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konyaspor iş birliği ile gerçekleştirilen "1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci" projesi kapsamında taraftarların stada getirdiği kitaplar yetkililer tarafından toplandı. Toplanan kitaplar belirlenen bölgelerdeki okullarda öğrenim gören yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştıracak. Proje sonucunda oluşturulacak kütüphanelere Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimizin isimlerinin verilmesini bekleniyor.



KARŞILAŞMAYA MAÇA YOĞUN İLGİ



İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray arasında oynanan maça her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar tribünlerde kendilerine ayrılan bölümleri doldururken, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan oyuncuları da tribünlere çağırarak alkışladı.





DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI



Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle maç öncesinde depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar maç öncesi "Geçmiş olsun Elazığ. Elazığ üşüme Konya seninle" tezahüratları yaptı. İttifak Holding Konyaspor, "Geçmiş olsun Elazığ-Malatya", Galatasaray ise "Geçmiş olsun Elazığ-Malatya yanındayız'' pankartıyla sahaya çıktı.