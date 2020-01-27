Gaza bastı geliyor

Galatasaray üst sıralardaki rakiplerinin kazandığı haftada kritik Konyaspor deplasmanına çıktı. Aslan iştahlı oyunuyla rakibini devirip art arta 3. maçını aldı.

Süper Lig'de Cimbom üstündeki rakiplerden sadece Başakşehir'in kaybettiği, Sivasspor'un ise henüz maç oynamadığı haftada 3 puana mecburdu. Sarıkırmızılılar büyük bir iştahla maça çıktı. Aykut Kocaman'ın defansif anlayışı da Galatasaray'ın işine geldi. Fatih Terim'in öğrencileri 26. dakikada Ömer Bayram'ın getirdiği topta usta golcü Falcao'nun koordineli hareketler sonucu bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ardından geçen haftanın meşhur ikilisi yine sahne aldı. Denizlispor maçında olduğu gibi Saracchi kesti, Emre Akbaba ağları havalandırdı: 0-2. Soyunma odasına iki farklı galibiyetin rahatlığıyla giden Cimbom, rölantide bir devre oynadı. 79. dakikada Aslan organize bir atak yaptı. Güzel paslaşmaların ardından Galatasaray, Adem Büyük'ün golüyle 3-0'ı buldu. Sarı-kırmızılılarda İmparator bu maçta sağ bekte Mariano'yu tercih etti. Brezilyalı çok iyi oynadı.